Miljoenen zien toespraak van koning Willem-Alexander

De toespraak van koning Willem-Alexander is vrijdagavond door miljoenen mensen bekeken. Volgens Stichting KijkOnderzoek keken ruim 5 miljoen mensen op NPO 1 naar de boodschap van de koning, waarin hij een beroep deed op saamhorigheid om door de coronacrisis heen te komen. De bijzondere tv-toespraak werd ook op andere zenders goed bekeken. Dat blijkt uit cijfers die Stichting KijkOnderzoek (SKO) zaterdag openbaar maakte.

Op RTL 4 stemden 1,1 miljoen mensen af. De toespraak van de koning werd ook uitgezonden aan het einde van een uitzending van Hart van Nederland op SBS. Die hele uitzending trok 327.000 kijkers. Of die de koning allemaal zagen is niet duidelijk. Ook enkele regionale omroepen zonden de toespraak uit. Kijkcijfers daarvan zijn nog niet bekend. Ook de cijfers van het aantal mensen dat uitgesteld keek zijn nog niet duidelijk. De koning was ook nog op de radio te horen. Ook daarvan zijn de luistercijfers nog niet bekend.

De koning noemde vrijdag de huidige coronamaatregelen “noodzakelijk en ingrijpend” en sprak zijn medeleven uit naar zieken en nabestaanden van mensen die zijn overleden door het virus. Ook benadrukte hij dat ouderen en kwetsbare mensen niet in de steek mogen worden gelaten.

Begin deze week sprak ook premier Mark Rutte het land toe. Naar hem keken zo’n 7 miljoen mensen.

Willem-Alexander is niet de eerste vorst die het volk toespreekt tijdens de coronacrisis. Koning Filip van Belgiƫ, koning Harald van Noorwegen en koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk gingen hem voor. Ze riepen op tot solidariteit en vriendelijkheid in deze onzekere tijden.