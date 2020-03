Ouderenjournaal en Heimwee TV in coronatijd

Omroep MAX komt vanaf maandag met een extra Ouderenjournaal. Dat heeft directeur Jan Slagter donderdag gezegd. De uitzendingen duren een kwartier en beginnen om 16.45 uur op NPO1. Het Ouderenjournaal zal in elk geval tot 3 juli dagelijks worden uitgezonden. Slagter gaat de uitzendingen zelf presenteren, mogelijk met medepresentatoren.

Het programma geeft informatie over de coronacrisis die specifiek voor ouderen van belang is. Veel ouderen zitten in isolatie. Verpleeghuizen en zorgflats zijn gesloten voor bezoek, om de verspreiding van het virus onder kwetsbare ouderen tegen te gaan.

Voor deze groep komt de NPO vanaf maandag ook met Heimwee TV. Op NPO 2 zijn elke dag van ongeveer 10.00 tot 16.00 uur succesvolle programma’s uit de oude doos te zien. “Het gaat om series, films en shows van weleer waar veel ouderen goede herinneringen aan koesteren”, legt Slagter uit. Veel van de programma’s wonnen ooit de Televizierring. Ook gaat de NPO extra films aankopen die zich op ouderen richten.