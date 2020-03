Nederlanders kijken massaal televisie én netflix

Door de coronacrisis zitten vele miljoenen Nederlanders thuis, met als gevolg een flinke toename in het gebruik van Netflix, YouTube, gameplatforms of thuiswerkprogramma’s. Ook kijken we meer televisie. De afgelopen weken keken mensen gemiddeld 225 minuten per dag. Dat is 33 minuten langer dan in dezelfde periode vorig jaar, aldus Stichting Kijkonderzoek.

Stijging non-fictie genre

Niet alleen de groep mensen die ‘live’ tv kijken is omhoog gegaan, maar ook het uitgesteld kijken neem toe. In de periode 9 tot en met 22 maart werd er relatief veel op programma’s in het non-fictie genre afgestemd. Vooral de kijktijd naar het nieuws- en actualiteitenprogramma’s nam een vlucht, naar 38 procent van de totale kijktijd. Ook zetten Nederlanders vaker on demand-platformen als Netflix of Disney+ aan.

Beeldkwaliteit

Om overbelasting te voorkomen, verlagen zowel Netflix als YouTube hun streamingkwaliteit. De beeldkwaliteit van Netflix gaat de komende dertig dagen omlaag in Europa, met als gevolg 25 procent minder dataverbruik door dit streamingplatform. De maatregelen volgen op een oproep van de Europese Commissie in Brussel. Voor kijkers blijft de kwaliteit goed, aldus Netflix.

Groei Netflix

Het gaat goed met Netflix. Tussen het derde en het vierde kwartaal van 2019 kon het bedrijf in Nederland zo’n 13.000 nieuwe abonnees verwelkomen, een stijging van 4 procent. De kans is groot dat tijdens de corona crisis dit aantal nog verder zal toenemen. De streamingdienst heeft ongeveer 3,3 miljoen abonnees en hun marktaandeel is 43 procent.

Netflix Party

Doordat we niet meer bij elkaar langs kunnen gaan om een serie of film te kijken, is de zogenaamde Netflix party populair. Met deze tool is het mogelijk om met meerdere mensen tegelijk naar Netflix te kijken, op afstand weliswaar. Aan de rechterkant van het scherm verschijnt een balk om te chatten. De belangstelling is dusdanig groot, dat de ontwikkelaars van Netflix er extra servers bij hebben moeten plaatsen. Voor liefhebbers die samen een Netflix party willen organiseren en iemand kennen die nog geen abonnement heeft, kan je een Netflix Cadeaukaart geven.

Films over virussen

In deze tijd waarin het alleen nog maar over corona lijkt te gaan, vinden veel mensen het toch leuk om in hun vrije tijd naar films over virusuitbraken te kijken. Zo is de film Contagion uit 2011 ineens weer populair op iTunes en de documentaire Pandemic trending op Netflix. Andere films over virusuitbraken zijn onder andere World War Z (2013), I am legend (2007) en Resident Evil: Retribution (20212).