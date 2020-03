Poolse componist Penderecki overleden

De gerenommeerde Poolse componist Krzysztof Penderecki is op 86-jarige leeftijd overleden. De musicus was volgens Poolse media al lange tijd ziek en stierf in zijn woonplaats Krakau.

Penderecki behoort tot de meest gevierde componisten ter wereld. Hij won meerdere Grammy awards voor zijn werk. Het Poolse ministerie van Cultuur noemt hem in een tweet “een van de grootste Poolse musici” en een “autoriteit van wereldklasse op het gebied van klassieke muziek”.

De componist dankt zijn bekendheid onder meer aan het gebruik van zijn muziek in films als The Exorcist, The Shining en Wild at Heart. Een van zijn bekendste composities is opgedragen aan de slachtoffers van de Amerikaanse kernaanval op Hiroshima.