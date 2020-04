Corendon geeft live rondleiding door Boeing 747 voor mensen thuis

Een aantal maanden geleden was de Boeing 747 van het Corendon Village Hotel Amsterdam nog een grote trekpleister voor haar gasten. Er werden regelmatig open dagen georganiseerd waar duizenden mensen op af kwamen om het bijzondere vliegtuig van dichtbij te bewonderen. Ook waren veel scholen geïnteresseerd in het organiseren van schooluitjes; een mooie en leerzame mogelijkheid waar kinderen alles leren over misschien wel het mooiste en grootste vliegtuig ter wereld.

Op dit moment zijn dit soort excursies helaas niet meer mogelijk tot grote spijt van het hotel. Gelukkig gaat daar op donderdag 9 april verandering in komen. De piloot die als allerlaatste keer deze iconische Boeing 747 heeft gevlogen, geeft via Facebook een live rondleiding die iedereen kan volgen vanuit de woonkamer. Tijdens deze rondleiding word je meegenomen door het immense vliegtuig, worden de toekomstplannen gedeeld en worden de geheime plekjes onthuld. De black box (die helemaal niet zwart, maar meestal oranje is), de steward(essen) slaapplekken, kapingsluiken, exclusief kijkje in de bagageruimte en uiteraard uitgebreide uitleg van de cockpit komen tijdens deze livesessie aanbod. “Voor scholen is dit dé ideale kans om kinderen op een leuke en educatieve manier tv te laten kijken en eventueel later te overhoren”, aldus Martin de Boer, Marketing Directeur van Corendon Hotels & Resorts. “Daarnaast is het voor de ouders minstens net zo leuk en leerzaam!”

Corendon haalt megastunt uit door Boeing 747 te plaatsen in hoteltuin

Op 10 februari 2019 werd door Corendon Hotels & Resorts een enorme stunt uitgehaald door een Boeing 747 in de tuin van het hotel te plaatsen. Een KLM Boeing 747 werd gekocht, gespoten in de welbekende Corendon kleuren, getransporteerd over 17 weilanden en 17 sloten en daarnaast ook de A9 overstak. Dit spektakel heeft wereldwijd een mediabereik gehaald van maar liefst 4,7 miljard mensen. In het afgelopen jaar is er door het development team keihard gewerkt om een compleet plan voor de Boeing 747 te realiseren. Deze plannen zouden in juli dit jaar van start gaan, maar vanwege het corona virus zal dit project worden uitgesteld. “Het is ontzettend jammer dat we nu genoodzaakt zijn om deze plannen uit te stellen”, zegt Martin de Boer. “Maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel, dit betekent dat we na de corona crisis nog meer open dagen kunnen organiseren voor degene die graag achter het stuur van de Boeing 747 wil zitten. Een hele beleving, al zeg ik het zelf!”

Een historische gebeurtenis vond afgelopen zondag, op 29 maart, plaats toen er voor de laatste keer een Boeing 747 landde op Schiphol. Eén van deze iconische toestellen staat bij ons in de achtertuin die tijdens deze livesessie voor iedereen van dichtbij te bewonderen is.

Meld je aan voor het Facebookevent en kijk live mee naar de rondleiding door het vliegtuig De live rondleiding is te zien via de Facebookpagina: Live rondleiding Boeing 747, op donderdag 9 april om 14:00 uur. Dus, blijf vooral thuis!

Aanmelden event: https://www.facebook.com/events/153648975952535/