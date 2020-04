Zanger Bill Withers overleden

De Amerikaanse soulzanger Bill Withers is op 81-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. Hij is onder meer bekend van de hits Ain’t No Sunshine en Lovely Day uit de jaren zeventig. Ook Lean On Me, Use Me en Just The Two Of Us zijn van hem.

Withers overleed in Los Angeles aan hartfalen. De zanger bracht acht studioalbums uit en won drie Grammy Awards. Na een muzikale carrière van vijftien jaar vond Withers het genoeg.

De zanger laat zijn vrouw Marcia en hun twee kinderen Todd en Kori achter. “We zijn kapot van het verlies van onze lieve en toegewijde echtgenoot en vader. Een man die op zichzelf was, maar vanuit zijn hart poëzie en muziek schreef die de wereld verbindt”, schrijven ze in een verklaring.

De familie hoopt dat de muziek van Withers helpt tijdens de coronacrisis: “We hopen dat zijn muziek in deze moeilijke tijd steun en vermaak kan bieden.”