Actrice uit James Bond en De Wrekers, Honor Blackman, overleden

De Britse actrice Honor Blackman die bekend werd als ‘bondgirl’ en door haar hoofdrol in de tv-serie The Avengers (De Wrekers), is op 94-jarige leeftijd overleden. De familie heeft laten weten dat ze vredig is ingeslapen in haar huis in het zuidoosten van Engeland, aldus de BBC.

De in Londen geboren Blackman speelde onder meer Pussy Galore in de James Bondfilm Goldfinger uit 1964. In De Wrekers uit de jaren zestig speelde ze Cathy Gale, een hoofdrol naast acteur Patrick Mcnee die geheim agent John Steed vertolkte. De serie over een groepje Engelse geheim agenten had wereldwijd succes en is in de tweede helft van de jaren zestig in Nederland door de KRO uitgezonden. Er volgden veel herhalingen.