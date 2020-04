MOJO wil snel duidelijkheid over doorgaan festivals

MOJO wil dat het kabinet zo snel mogelijk een knoop doorhakt over het doorgaan van de vele festivals in de komende maanden. Dat zei directeur Ruben Brouwer donderdag in het BNR-programma Spitsuur.

“Zolang wij geen duidelijkheid hebben moeten we noodgedwongen doorgaan met de voorbereidingen”, zei Brouwer. “We kunnen denk ik allemaal wel aanvoelen dat festivals ook na 1 juni geen doorgang kunnen vinden. Alleen weten we dat nu nog niet”, Een festival zal volgens Brouwer niet zelf opgeven omdat die vaak vastzit zit aan verzekeringen en contracten met artiesten en leveranciers.

“Er is nu nog geen sprake van overmacht. Als de overheid zegt: ‘het mag niet meer’, dan heb je een situatie waarbij er overmacht is en dan gaan heel veel contracten niet meer door en kunnen verzekeringen in werking treden”, verduidelijkt Brouwer. Hij ziet dan ook het liefst duidelijkheid zoals in Denemarken. Daar is het hele festivalseizoen tot 31 augustus opgeschort.

MOJO is direct betrokken bij de organisatie van tien grote festivals zoals Pinkpop en Lowlands. In de hele branche zijn er naar schatting zo’n 1200 festivals deze zomer.