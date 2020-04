Passiespelen uitgesteld tot 2021

De Passiespelen in Tegelen (bij Venlo) zijn verplaatst naar 2021. Ze worden dan wel vroeger dan anders gehouden, omdat immers het decor al klaar is en er dus alleen gerepeteerd hoeft te worden. Dat heeft een woordvoerder van de Passiespelen donderdag bekendgemaakt.

De spelen gaan over het lijden en de kruisiging van Jezus en worden eens in de vijf jaar gehouden. De planning was dat de spelen zouden duren van 10 mei tot en met 13 september dit jaar. Voor de spelen in het openluchttheater De Doolhof in Tegelen werden vele duizenden toeschouwers verwacht. De nieuwe planning is dat de spelen op 18 april 2021 worden geopend en duren tot en met 29 augustus.

De voorbereidingen voor de Passiespelen waren eerder al opgeschort in verband met het coronavirus. Daardoor vielen vier belangrijke groepsrepetities weg, waaraan 300 mensen zouden meedoen.