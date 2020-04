U2 schenkt 10 miljoen euro om coronavirus te bestrijden

De bandleden van U2 hebben 10 miljoen euro gedoneerd voor beschermend materiaal voor zorgmedewerkers in Ierland. Dat heeft een woordvoerder van de rockgroep uit Dublin bevestigd tegenover het Duitse persbureau DPA.

De donatie is onderdeel van een actie die is opgezet door het Ierse vliegtuigleasebedrijf Avolon. Het eerste materiaal dat met de opbrengst van de inzameling is besteld is dinsdag vanuit China aangekomen in Ierland. Het ging om onder meer veertig beademingsapparaten en 20.000 gezichtsmaskers.

De initiatiefnemers hopen met de actie uiteindelijk zo’n veertig ton aan beschermend materiaal voor Ierse zorgverleners in te kunnen laten vliegen.

In Ierland zijn een pakweg 6000 mensen besmet met het longvrius, tot nu toe zijn 235 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.