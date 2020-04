Burning Man-festival dit jaar vanwege corona alleen online

Net zoals veel andere festivals kan Burning Man dit jaar niet gehouden worden vanwege het coronavirus. Maar er komt wel een online versie, heeft de organisatie vrijdagnacht laten weten.

“We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen in de Virtuele Black Rock City 2020. We weten nog niet hoe dit gaat uitpakken; waarschijnlijk wordt het rommelig en ongemakkelijk met veel fouten. Maar het gaat ook leuk, verbindend en innemend worden,” aldus de organisatie. Ook wordt festivalbezoekers met een kaartje gevraagd om het geld niet terug te vragen, zodat het festival niet in financiĆ«le problemen komt.

Burning Man wordt elk jaar gehouden in de Black Rock-woestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Het festival focust zich op het samen opbouwen van een gemeenschap.

Ook het Californische festival Coachella is uitgesteld om het coronavirus, evenals Europese festivals als Glastonbury en Roskilde.