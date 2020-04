Nicci French stoot boek Nouri van nummer 1 bestsellerlijst

Het boek over Abdelhak Nouri van Khalid Kasem staat niet langer bovenaan de lijst van meest verkochte boeken. Nicci French met In hechtenis is de nieuwe nummer 1 van de Bestseller 60.

Het verhaal over Nouri kwam direct na publicatie op de hoogste positie binnen van de bestsellerlijst. In week 16 staat het boek op nummer 6. Het schrijversduo Nicci French deed met hun thriller hetzelfde. Het boek kwam deze week uit.

Lucinda Riley is nog steeds volop aanwezig in de top 10 van de Bestseller 60. Haar boekenreeks De zeven zussen staat met vijf titels bij de eerste tien.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Nicci French – In hechtenis

2. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen

3. (4) Lucinda Riley – De zeven zussen. Zon.

4. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

5. (3) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Patty. De negen levens van Patty Brard.

6. (1) Khalid Kasem – Abdelhak Nouri

7. (2) Johan Harstad – Max, Mischa & het Tet-offensief.

8. (7) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

9. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen. Schaduw.

10. (9) Lucinda Riley – De zeven zussen. Parel.