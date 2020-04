‘Liefdesbrief’ van de popsterren voor mensen in de frontlinie

Een breed scala aan internationale artiesten heeft vanuit huis een gezamenlijk optreden gegeven dat online was te volgen. Het thuisconcert One World: Together At Home begon zaterdagavond en duurde tot 04.00 uur zondagochtend. De laatste twee uur werd op verschillende Amerikaanse televisiestations uitgezonden.

Het benefietconcert was een initiatief van Lady Gaga, samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en de non-profitorganisatie Global Citizen. Door middel van persoonlijke verhalen van onder meer medisch personeel werd stilgestaan bij de impact van het coronavirus wereldwijd. Lady Gaga noemde het “een liefdesbrief” aan de mensen in de frontlinie.

De Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert praatten de show aan elkaar. Paul McCartney, Billie Eilish en The Rolling Stones behoorden tot de hoofdacts.

Het concert eindigde met een optreden van Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli en CĂ©line Dion die het populaire nummer The Prayer van de twee laatstgenoemden zongen. Het viertal werd bijgestaan door de Chinese pianist Lang Lang.