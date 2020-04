Bijna 21 miljoen kijkers in Amerika voor initiatief Lady Gaga

Het twee uur durende televisieconcert One World: Together At Home, dat geïnitieerd werd door Lady Gaga, zorgde in de Verenigde Staten voor hoge kijkcijfers. Er keken zondag maar liefst 20,7 miljoen Amerikanen via de televisie naar de show, meldt marktonderzoeker Nielsen. Het aantal mensen dat online keek is daarbij niet opgeteld. Ook is niet bekend hoeveel kijkers de show in het buitenland trok.

One World: Together At Home bracht artiesten vanuit de hele wereld samen om de hulpverleners die in de zorg werken te steunen. Tot nu toe is met het evenement 127 miljoen dollar opgehaald voor onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie om het coronavirus te bestrijden.

Een groot aantal internationale sterren deden mee aan het concert. Talkshowhosts Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon en Steven Colbert presenteerden de show, die geopend werd door een piano spelende en zingende Lady Gaga. Andere bekende artiesten die virtueel hun steentje bijdroegen waren onder meer Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, David Beckham, Elton John, Paul McCartney, Lizzo, Taylor Swift en Stevie Wonder.