Boek Nooteboom nieuwe nummer 1 in bestsellerlijst

De Bestseller 60 heeft met Style your life van Lonneke Nooteboom een nieuwe nummer 1. Het boek verdringt de thriller In hechtenis van Nicci French naar de tweede plaats.

Wat verder opvalt is dat het boek over Abdelhak Nouri van Khalid Kasem uit de top 10 is gevallen en nu op de veertiende plaats staat.

Schrijfster Lucinda Riley domineert nog steeds de boekenlijst met haar serie De zeven zussen. Vier van deze boeken staan in de top 10.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Lonneke Nooteboom – Style your life

2. (1) Nicci French – In hechtenis

3. (4) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

4. (20) De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog

5. (-) Paulien Cornelisse – Japan in honderd kleine stukjes

6. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

7. (3) Lucinda Riley – De zeven zussen. Zon.

8. (9) Lucinda Riley – De zeven zussen. Schaduw.

9. (-) Marjolein Dubbers – Voeding en hormonen

10. (8) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen