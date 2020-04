’s Werelds oudste soapacteur (108) overleden

In de Britse plaats Hollingwood is de hoogbejaarde Jack Reynolds overleden. De 108-jarige Brit vestigde in de laatste jaren van zijn leven een paar opmerkelijke records, deels ook officiële Guinness World Records.

Hij kreeg de smaak van de roem te pakken toen hij 102 was, toen hij onder grote belangstelling meedeed aan de ‘ice bucket challenge’ voor het goede doel, terwijl hij niets anders droeg dan een boxershort met de Britse vlag erop.

Op zijn 104e werd hij de oudste mens ter wereld die een tatoeage liet zetten (zijn bijnaam Jacko), een jaar later werd hij de oudste mens ter wereld in een achtbaan, en op 106-jarige leeftijd werd hij de oudste die met een tokkelbaan op 60 meter hoogte 400 meter aflegde, wat live op tv werd uitgezonden.

Op zijn 107e vestigde Reynolds het Guinness-record van oudste soapacteur ter wereld door een bijrolletje in de populaire Britse serie Hollyoaks. Hij sprak daar enige wijze woorden om een huilend personage te troosten: “Ik ben 107 jaar oud en heb altijd geleerd de dingen van de zonnige kant te zien.”

Met al zijn avonturen haalde Reynolds geld op voor het goede doel. Hij laat vier kinderen, acht kleinkinderen, twintig achterkleinkinderen en drie achter-achterkleinkinderen achter.