Beroemdheden in de rij voor 24 uur durend coronabenefiet

Meer dan 200 beroemdheden, entertainers, artiesten en wereldleiders doen vrijdag mee aan het initiatief The Call To Unite, een digitaal benefietevenement om geld op te halen voor mensen die op wat voor manier dan ook worden getroffen door het coronavirus. Het benefiet duurt 24 uur en begint om 2.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Het evenement is te volgen via alle grote socialmediaplatformen zoals Facebook, Twitter en YouTube. Kijkers kunnen onder meer workshops, optredens, lezingen en andere activiteiten verwachten. Onder anderen Julia Roberts, Oprah Winfrey, Jennifer Garner, Deepak Chopra, voormalig Amerikaans president George W. Bush, Martin Luther King III, Naomi Campbell, Eva Longoria, Quincy Jones, Marie Kondo en Alanis Morissette doen mee.

Het eerste uur kent een speciale opening die wordt gepresenteerd door Tim Shriver. Verscheidene wereldleiders maken hierin hun opwachting.

The Call To Unite is het tweede grote wereldwijde benefietevenement in korte tijd. Half april bracht One World: Together At Home artiesten vanuit de hele wereld samen om geld in te zamelen voor de hulpverleners die in de zorg werken en voor de Wereldgezondheidsorganisatie. De acht uur durende televisieregistratie leverde meer dan 127 miljoen dollar op.