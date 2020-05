Bob Dylan komt na acht jaar met nieuw album

Bob Dylan komt binnenkort met een nieuw album. De Amerikaanse zanger maakte dat via Twitter bekend. Het eerste nieuwe album in acht jaar heeft de naam Rough and Rowdy Ways en wordt op 19 juni uitgebracht.

De 78-jarige zanger deelde alvast een voorproefje van het nieuwe album. Via verschillende muziekstreamingdiensten kunnen fans al luisteren naar het nummer False Prophet.

In maart verraste de zanger zijn fans nog met nieuwe muziek. Toen bracht Dylan een track uit van maar liefst 17 minuten over de moord op Amerikaanse president John F. Kennedy, getiteld Murder Most Foul.