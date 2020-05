Duizenden songfestivalfans kijken ‘halve finale’ online

Meer dan 100.000 songfestivalfans in de hele wereld hebben dinsdagavond via YouTube tóch iets van de eerste halve finale van het geannuleerde Eurovisiesongfestival meegekregen. Alle liedjes werden getoond in Eurovision Song Celebration, enkel de competitie ontbrak.

De zeventien landen die eigenlijk zouden strijden om tien finaletickets kwamen langs, in de volgorde zoals ze ook in Rotterdam Ahoy hadden moeten aantreden. Ook de liedjes van Italië, Duitsland en Nederland, die al verzekerd waren van een plek in de finale en mee mochten stemmen, werden getoond.

Zapp-presentatrice Janouk Kelderman praatte het programma aan elkaar. Tussendoor lieten enkele deelnemers hun favoriete songfestivalacts ooit zien en bespraken bekende Europese YouTubers de inzendingen van dit jaar. Donderdag volgt opnieuw een online uitzending. Deze staat dan in het teken van de tweede halve finale.

Zaterdag wordt op televisie als alternatief voor de originele grote finale Eurovision: Europe Shine A Light uitgezonden.