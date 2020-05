Rocklegende Little Richard wordt begraven bij universiteit

Rock-‘n-roll-pionier Little Richard wordt woensdag begraven bij de Oakwood Universiteit, meldt Billboard. De historische universiteit is opgericht voor Afro-Amerikaanse studenten en ligt in Huntsville in Alabama.

Richard Wayne Penniman had aan de universiteit gestudeerd. Op de uitvaart worden alleen naasten verwelkomd. De begrafenis is niet open voor het grote publiek.

Little Richard stierf vorige week zaterdag op 87-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van rock-‘n-roll. Little Richard scoorde vooral in de jaren 50 hits dankzij nummers als Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly, Long Tall Sally en Lucille.