Verbleken gele verf van De Schreeuw ontrafeld

Een groep internationale onderzoekers heeft ontdekt hoe het komt dat de gele verf op het wereldberoemde schilderij De Schreeuw (Edvard Munch, 1910) is verbrokkeld en verbleekt. Het blijkt te zijn veroorzaakt door hoge luchtvochtigheid en niet door lichtinval, schrijven de onderzoekers in een artikel in Science Advances.

Het in De Schreeuw gebruikte pigment cadmiumsulfide werd aan verschillende onderzoeken onderworpen met onder meer röntgenstraling. Vooral de chloorverbindingen in de geel geschilderde delen bleken te oxideren, waardoor de kleur eruit is weggetrokken.

De uitkomst van het onderzoek wordt meegenomen door het Munch Museum in de Noorse hoofdstad Oslo, dat dit jaar gaat verhuizen. In het nieuwe pand wordt De Schreeuw onder betere omstandigheden bewaard, met lage luchtvochtigheid maar met normale belichting.

Niet alleen Munch gebruikte het gele cadmiumpigment, ook tijdgenoten als Henri Matisse en James Ensor. Vincent van Gogh kon het cadmiumgeel vaak niet betalen en gebruikte daarom het goedkopere chroomgeel. Dat verkleurt onder invloed van uv-licht naar bruin.