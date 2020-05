Rijksmuseum verlengt tentoonstelling Caravaggio-Bernini

Het Rijksmuseum verlengt de tentoonstelling ‘Caravaggio-Bernini. Barok in Rome’ tot en met 13 september 2020. Die zou eigenlijk lopen tot en met 7 juni, maar is niet langer dan een maand te bezichtigen geweest omdat musea hun deuren op 12 maart moesten sluiten vanwege het coronavirus.

De expositie opende op 14 februari en trok in de eerste vier weken al ruim 85.000 bezoekers. Vanaf 1 juni is het Rijksmuseum weer open en is de tentoonstelling te zien waarin de schilder Caravaggio en de beeldhouwer Bernini centraal staan. Bezoekers moeten wel online reserveren. Dat kan vanaf 21 mei.

“Wij zijn bijzonder veel dank verschuldigd aan de 44 bruikleengevers, onder andere uit Wenen en ItaliĆ«, die het mogelijk maken dat het publiek de tentoonstelling nog kan zien”, aldus hoofddirecteur van het Rijksmuseum Taco Dibbits. “Zij doen dit vanuit de overtuiging dat juist in deze tijd de kunst en cultuur bijdragen aan internationale verbondenheid.”