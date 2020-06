Disney doneert miljoenen aan organisaties voor sociale gelijkheid

Walt Disney heeft woensdag gaat 5 miljoen dollar doneren aan non-profitorganisaties die zich inzetten voor sociale gelijkheid. De eerste donatie van 2 miljoen dollar krijgt de NAACP, een van de oudste burgerrechtenbewegingen in de Verenigde Staten.

“De moord op George Floyd heeft ons land gedwongen om opnieuw de confrontatie aan te gaan met de lange geschiedenis van onrecht waaronder zwarten in Amerika hebben geleden. Het is zeer belangrijk dat we samen sterk staan, onze stem laten horen en alles in onze macht doen om ervoor te zorgen dat racisme en geweld nooit getolereerd wordt”, aldus Disney-CEO Bob Chapek.

Disney liet weten al een paar jaar achter de schermen samen te werken met bepaalde groepen en organisaties om minderheden in de VS te helpen. Zo doneerde het mediabedrijf eerder al eens 2,5 miljoen dollar aan het United Negro College Fund, dat onder meer studiebeurzen uitdeelt aan zwarte Amerikaanse jongeren.