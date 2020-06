Rutger Bregman keert terug in top Bestseller 60

Het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman heeft een comeback gemaakt naar de top van de Bestseller 60 van Stichting CPNB. De terugkeer heeft waarschijnlijk te maken met het nieuws dat een verhaal uit het boek verfilmd gaat worden.

Het gaat om het verhaal over een groep Tongaanse tieners die in 1966 meer dan een jaar op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan overleefde. Bregman schreef het verhaal op onder de noemer The real Lord of the Flies, een verwijzing naar de literaire klassieker Lord of the Flies.

In de top 3 van de boekenlijst staan verder twee nieuwkomers. Het recht van de snelste van journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco Brömmelstroet komt binnen op de tweede plek. De bundel Als het bloedt van thrillerschrijver Stephen King, die bestaat uit vier verhalen, staat op de derde plek.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (10) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

2. (-) Thalia Verkade & Marco Br̦mmelstroet РHet recht van de snelste

3. (-) Stephen King – Als het bloedt

4. (5) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (7) Lucinda Riley – De zeven zussen

6. (3) Louis van Gaal & Robert Heukels – LvG

7. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen. Zon.

8. (1) Suzanne Collins – De ballade van slangen en zangvogels

9. (-) M.J. Arlidge – Nog lange niet

10. (28) Mark Verhees – Eenvoudiger leven