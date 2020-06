Wetenschappers vernoemen ‘nieuwe’ kever naar The Beatles

Een in het Amsterdamse Vondelpark gevonden nog onbekende kever is naar The Beatles genoemd. Hij heet nu Ptomaphagus thebeatles. Dat hebben de onderzoekers die de vondst deden besloten omdat er nog nooit een kever (beetle) naar de legendarische beatformatie is vernoemd.

Dat meldt de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook werd het beestje aangetroffen niet ver van het Hilton Hotel, waar de vroegere Beatle John Lennon en zijn partner Yoko Ono een halve eeuw geleden dagenlang en onder grote mediabelangstelling het bed hielden om aandacht te vragen voor de vrede.

Beroemde artiesten krijgen wel vaker de eer dat een insect hun naam gaat dragen, aldus de Vrije Universiteit. Zo zijn er een cicade Lady Gaga en een vlieg Beyoncé. Vier soorten waterjuffers heten naar de bandleden van Queen.

De Ptomaphagus thebeatles mag dan een indrukwekkende naam hebben, hij is maar 2 mm lang. Van de schijnwerpers houdt hij ook niet, want hij leeft in de grond.

Vorig jaar werd ook een ‘nieuwe’ wesp gevonden in het Vondelpark. Die vliegt nu rond ander de naam Aphaereta vondelparkensis.