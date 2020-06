Zelfportret Rembrandt onder de hamer in Londen

Een zelfportret van Rembrandt wordt volgende maand geveild in Londen. Veilinghuis Sotheby’s verwacht dat het werk 13 tot 18 miljoen euro zal opleveren.

De Nederlandse meester draagt in het portret een witte kraag en een zwarte hoed. Het gaat om een van de weinige zelfportretten van Rembrandt van Rijn die nog in handen is van particulieren. Sotheby’s verkocht een ander zelfportret in 2003 en er is ook zo’n werk uitgeleend aan de National Gallery in Schotland.

Rembrandt maakte tijdens zijn loopbaan tientallen zelfportretten. “Het gezicht van Rembrandt is direct herkenbaar in ieder stadium van zijn volwassen leven. Veel meer dan bij andere schilders”, aldus George Gordon van Sotheby’s. Het werk dat op 28 juli onder de hamer gaat zou zijn gemaakt in 1632.