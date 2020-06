Disneyland in Californië in juli weer open

Disneyland in Californië kondigde woensdag plannen aan om volgende maand te heropenen. Maar met een “aanzienlijk beperkte” capaciteit en zonder de mogelijkheid om Mickey Mouse of Donald Duck te knuffelen.

Als de overheid het plan goedkeurt kan het resort in de buurt van Los Angeles, dat Disneyland en Disney California Adventure omvat, vanaf 17 juli weer bezoekers verwelkomen. Disneyland is het op één na meest bezochte themapark ter wereld en trekt normaal gesproken elke dag tienduizenden bezoekers, maar is vanwege de uitbraak van het coronavirus sinds half maart gesloten.

De stap komt na de succesvolle heropening van Shanghai Disneyland in China vorige maand en volgt een vergelijkbaar tijdschema als de herstart van Disney World in Florida, dat al door de overheid is goedgekeurd.

Themaparken vormen een aanzienlijk deel van de inkomsten van Disney. Vorige maand zei het concern dat het bedrijfsresultaat van deze divisie op kwartaalbasis met 58 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder, grotendeels als gevolg van de coronacrisis.

Als de parken in Californië openen, moeten bezoekers van tevoren reserveren om binnen te mogen. Door de sociale afstandsmaatregelen zijn optochten of nachtelijke spektakels voorlopig uit den boze. “Hoewel meet & greets met personages tijdelijk niet beschikbaar zijn, zullen personages in de parken op nieuwe manieren aanwezig zijn om gasten te vermaken en te verrassen”, aldus Disney in een verklaring.

Hotels bij de parken zouden volgens het plan volgende week heropenen.