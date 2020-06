Franse schrijver Jean Raspail overleden

De Franse schrijver Jean Raspail is enkele dagen voor zijn 95e verjaardag overleden na een lang verblijf in een Parijs’ ziekenhuis. Dat hebben zijn familie en uitgever zaterdag bekendgemaakt. “Hij is vredig gestorven omringd door zijn naasten”, aldus zoon Quentin.

Raspail schreef sinds begin jaren vijftig tal van boeken, onder meer over zijn wereldreizen en ontmoetingen met inheemse volkeren. Hij kreeg vooral bekendheid door de roman Le camp des saints (1973), die voor opschudding zorgde. Daarin wordt het schrikbeeld geschetst van de komst van een miljoen migranten naar de Côte d’Azur. Critici vielen de auteur aan wegens dat thema en beschuldigden hem van rechts-extremisme en onverholen racisme.

Het boek werd pas in 2015 in het Nederlands vertaald en verscheen als Het legerkamp der heiligen bij een Belgische uitgeverij, die ook werk uitgeeft van politici van het Vlaams Belang.