Nederlandse band Springtij brengt nieuw nummer Alleenzaamheid uit

De leden van de band Springtij, Michiel Cremers, Simon van Arkel en Jeroen Haan, hebben elkaar twee jaar geleden gevonden in het Nederlandstalige lied. Volgens zanger en muzikant Michiel is het makkelijker om zijn verhaal over echt volwassen worden en wat je dan meemaakt te vertellen in zijn eigen taal dan in het Engels, wat hij voorheen deed. Hun onlangs uitgebrachte nummer Alleenzaamheid heeft een link met de coronatijd, maar was al een jaar eerder geschreven.

Springtij heeft inmiddels 100.000 streams op Spotify, wat laat zien dat steeds meer mensen hun muziek weten te vinden en waarderen. Ze staan op de playlist Pop in moerstaal en al hun nummers zijn naast spotify ook op Itunes en Youtube te beluisteren. “We zijn officieel op ons achttiende volwassen, maar eigenlijk word je volwassen als je gaat werken, relaties krijgt, er mensen wegvallen en je kinderen krijgt. Je hele leven verandert dan en dat is voor mij dat ik als mens pas echt volwassen ben geworden.” Jeroen, Simon en Michiel vonden elkaar niet alleen in het Nederlandse lied, maar ook in de thema’s waarover ze zingen.

In de huiskamer

Springtij speelt zich letterlijk en figuurlijk af in de huiskamer. “We repeteren, schrijven nummers, nemen al onze liedjes op en geven concerten in mijn huiskamer. Het is eigenlijk een home studio. Maar de huiskamer is ook de plek waar het leven zich ontvouwt. Daar gebeuren de dingen in het leven, ben je samen met je gezin, vinden er goede gesprekken plaats met vrienden, heb je ruzies en wordt er veel gelachen. We zingen over hoe we geneigd zijn om slordig om te gaan met geluk, hoe we vaak gejaagd door het leven gaan en altijd meer en beter willen, terwijl we het al goed hebben. We mogen uitkijken dat we niet dat wat er al is, weggooien. Dit kan inderdaad ook om mensen gaan.”

Hun nieuwe nummer Alleenzaamheid hebben ze een jaar geleden geschreven. “Het gaat over het gevoel dat als je alleen bent, je je niet eenzaam hoeft te voelen. Sommige mensen ervaren dat wel zo, maar voor mij is het alleen zijn juist een moment dat ik geen last heb van de wereld, geen problemen ervaar, even niets om mij heen hoor en dat ik me in mijn cocon kan terugtrekken. Door de coronacrisis heeft het lied een andere lading gekregen, omdat er nu mensen zijn die zich alleen voelen doordat ze thuis moeten blijven. Daarom resoneert dit nummer goed in deze tijd.”

Vlak na de ‘intelligente lockdown’ in maart is Michiel op een vrijdagavond op de fiets gestapt en heeft hij met zijn iPhone in de hand een leeg en sereen Amsterdam gefilmd. “De stad was leeg, er was bijna niemand op straat. Een bizarre stilte, die ik nog nooit had gehoord. Heel onwerkelijk en heel mooi. Ik vond het heel apart om Amsterdam zo mee te kunnen maken.”

Deze zogenaamde ‘lyric video’ is dus heel eenvoudig in elkaar gezet, aldus Michiel. “Heel erg Do It Yourself (DIY). Dat is ook een beetje het motto bij Springtij: zoveel mogelijk zelf doen, dus opnemen, mixen, schrijven. Vaak kom je heel ver met beperkte middelen als je creatief nadenkt. Op Alleenzaamheid hoor je trompetten en gitaren die er eigenlijk niet zijn. Ze worden gedaan met de mond. We hadden tijdens de opname niemand die trompet kon spelen, dus hebben we het zo maar opgelost. Ook hoor je een scheepsklok in het nummer. Die scheepsklok is van mijn opa geweest en hangt thuis aan de muur. Een scheepsklok slaat elk half uur, vaak meerdere malen, en dat geluid was opgenomen terwijl ik aan het zingen was. We vonden het zo mooi klinken en bij het nummer passen, dat we het er in hebben gelaten en er zelfs een instrument van hebben gemaakt dat vaker terugkomt in het liedje.”

Niet overal aan mee te willen doen

Op de vraag wat ze met dit nummer de luisteraars willen meegeven, antwoordt Michiel dat het juist fijn is om niet overal aan mee te willen doen of overal bij aanwezig te willen zijn. “Het is oké om “nee” te zeggen en als je geen zin hebt, ergens niet naartoe te gaan. Gewoon thuis zijn, in je eigen bubbel, zonder prikkels. Mijn kinderen zijn 12, 10 en 9, dus het is een grote, leuke en lieve chaos bij ons thuis waarin veel geregeld moet worden. Die momenten van alleen zijn, zijn schaars. Ik haal daar veel energie uit en schrijf dan ook vaak muziek. Dan denk ik: ik moet nu achter de piano gaan zitten.”

In het najaar wil de band weer gaan optreden. Ze richten zich nu vooral op een groter publiek kennis te laten maken met hun muziek. “Ik speel wel voor publiek op het strand waar we een strandhuisje hebben. Ik ben opgegroeid aan de kust, eerst in Den Haag en later in Zeeland. We hebben alle drie in de buurt van de zee gewoond, vandaar ook de naam Springtij. We voelen een verbondenheid met de zee en de kust en daar halen we veel inspiratie uit.”

Springtij kun je op jouw favoriete muziekplatform volgen en beluisteren via deze link: https://songwhip.com/ springtij/alleenzaamheid