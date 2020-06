Nieuwe thriller Karin Slaughter voert Bestseller 60 aan

Verzwegen, het nieuwe boek van schrijfster Karin Slaughter, staat deze week op nummer 1 in de Bestseller 60. De thriller, die voor het eerst in de lijst is opgenomen, wordt gevolgd door Alfabet van Charlotte Dematons en Epiloog bij grote verwachtingen van Geert Mak.

Vorige week voerde Nog lange niet van auteur M.J. Arlidge de lijst nog aan. Dat boek staat deze week op plek zes. In de nieuwe Bestseller 60 zijn twaalf nieuwe titels te vinden, maar ook twee herintreders.

Van schrijfster Lucinda Riley staat deze week nog maar één boek in de top 10. Haar boeken domineerden de lijst de laatste maanden. Vorige week stonden nog vijf boeken van haar hand bij de bestverkochte tien.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Karin Slaughter – Verzwegen

2. (2) Charlotte Dematons – Alfabet

3. (-) Geert Mak – Epiloog bij grote verwachtingen

4. (12) Wilfried de Jong – De man en zijn wielerverhalen

5. (3) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

6. (1) M.J. Arlidge – Nog lange niet

7. (4) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

8. (-) Sander Heijne en Hendrik Noten – Fantoomgroei

9. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen

10. (22) Mark Verhees – Eenvoudiger leven