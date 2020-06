Laaste boek Marc de Hond is bestseller

Het nieuwe boek van de in juni overleden Marc de Hond is de hoogste nieuwkomer in de Bestseller 60. Licht in de tunnel komt binnen op de tweede plek van de Bestsellerlijst.

Marc begon met het schrijven van Licht in de tunnel nadat er in 2018 opnieuw kanker bij hem werd vastgesteld. In het boek vertelt Marc over de laatste periode in zijn leven. Hij schreef eraan tot vlak voor zijn overlijden. Naar Marcs wens verscheen het boek na zijn dood in de winkel.

Vorige week voerde het nieuwe boek van Karin Slaughter, Verzwegen, de lijst nog aan. Deze week staat het boek op de vijfde plaats. Het kinderboek Alfabet van Charlotte Dematons heeft de toppositie overgenomen. In de Bestseller 60 staan deze week vijf nieuwe titels, maar ook elf herintreders.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (2) Charlotte Dematons – Alfabet

2. (-) Marc de Hond – Licht in de tunnel

3. (11) Louis van Gaal & Robert Heukels – LvG

4. (4) Wilfried de Jong – De man en zijn wielerverhalen

5. (1) Karin Slaughter – Verzwegen

6. (5) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

7. (3) Geert Mak – Epiloog bij Grote verwachtingen

8. (8) Sander Heijne & Hendrik Noten – Fantoomgroei

9. (15) David Baldacci – Ondergronds

10. (7) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard