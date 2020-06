De Nederlandse sterren van theater en cabaret starten actie Red het kleine theater

De All Stars van het Nederlands theater en cabaret hebben een clipje, tezamen met de liedjes die al in het kader van de actie Red het kleine theater zijn uitgebracht, naar het ministerie van OCW gestuurd.

Maandag 29 juni is er een belangrijke Commissievergadering over Cultuur en Corona. De actie Red het kleine theater is opgestart door cabaratiere Sanne Wallis de Vries. Dit clipje is de zevende van een reeks liedjes en acts gemaakt door cabaretiers en kleinkunstenaars uit het gehele land om de aandacht te vestigen op de ondergang van de kleine theaterzalen.

We willen mensen geen geld uit de zak kloppen, aldus Sanne, we willen wel graag dat de plekken waar we zo graag spelen, waar we zoveel aan hebben, die zo belangrijk zijn voor zowel publiek als artiesten, kunnen blijven bestaan. Het eerste en beste wat we kunnen doen volgens haar is de aandacht vestigen op het feit dat deze stille ramp zich voltrekt.. kleine theaters kunnen vaak nog niet open door de anderhalve-meter maatregel, zoals bijvoorbeeld Theater Walhalla in Rotterdam (een van velen). Die heeft ontslagen moeten doorvoeren en houdt de deuren gedwongen gesloten tot einde van het jaar.

Het is nog maar de vraag of alle theaters die dit moeten doen begin volgend jaar weer open kunnen. Voor sommige grotere zalen geldt dit trouwens ook; de Kleine Komedie in Amsterdam kan ook nog niet rendabel gaan draaien. Ze hoopt van een stille ramp naar een luidruchtig feest der heropening te gaan, daar gaan ze met z’n allen voor.