Ook Gergiev Festival van de baan

Ook het Gergiev Festival, dat van 17 tot en met 20 september in Rotterdam zou plaatshebben, is door het coronavirus van de baan. Dat meldt de organisatie.

Het zou de 25e keer zijn geweest dat het aan de beroemde dirigent opgedragen festival zou plaatsvinden. “Deze beslissing is voor alle betrokken musici, de festivalorganisatie, Valery Gergiev zelf en onze bezoekers een enorme teleurstelling”, zeggen de initiatiefnemers. Maar de huidige maatregelen, met name de 1,5 meterregel en de onzekerheid over reismogelijkheden van buitenlandse deelnemers, laten geen andere optie over dan afgelasting.

Het programma van het Gergiev Festival van dit jaar zal “zoveel als mogelijk is een-op-een worden overgezet naar september 2021”, zeggen de organisatoren.