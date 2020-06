Stones dreigen Trump met rechter om draaien van hun nummers

The Rolling Stones eisen dat president Donald Trump stopt met het draaien van hun nummers tijdens zijn campagnebijeenkomsten. Gaat hij ermee door, dan daagt de Britse rockband hem voor de rechter.

In een verklaring zeggen de Stones dat ze samenwerken met de Britse auteursrechtenorganisatie BMI om ongeoorloofd gebruik van hun muziek door de president een halt toe te roepen.

Tijdens de veelbesproken Trump-rally van vorige week in Tulsa (Oklahoma) werd het nummer You Can’t Always Get What You Want gedraaid. Trump deed dat ook tijdens zijn campagne in 2016, en ook toen vroeg de band van voorman Mick Jagger hem al daarmee te stoppen.

Eerder waarschuwden de nabestaanden van Tom Petty al dat Trump niet meer het nummer I Won’t Back Down mag draaien. Ook dat schalde door de zaal tijdens de rally in Tulsa. Die campagnebijeenkomst in Oklahoma vond overigens plaats in een halflege sporthal. Tegenstanders van Trump bleken massaal kaartjes te hebben opgekocht om vervolgens niet te verschijnen.

De Stones voegen zich bij een lijst van artiesten die Trump het gebruik van hun muziek verbieden. Onder hen zijn Queen (We Are The Champions), Neil Young (Rockin’ In The Free World), Rihanna (Don’t Stop The Music) en Pharrell Williams (Happy).