Unicum in Bestseller 60, biografie Sneijder op plek één

Maar liefst elf boeken van auteur Lucinda Riley staan deze week in de Bestseller 60. Dat is een unicum. Nog nooit verschenen zoveel boeken van één schrijfster in de lijst. Het gaat om alle verschenen delen van de ‘De zeven zussen’-reeks.

De boeken van de Britse schrijfster staan op de plekken 8, 12, 13, 14, 17, 18, 29, 30, 31, 36 en 39. Op plek 1 in de lijst deze week staat de biografie over oud-voetballer Wesley Sneijder, geschreven door Kees Jansma. Het boek wordt gevolgd door Licht in de tunnel van Marc de Hond op plek 2 en Uit het leven van een hond door Sander Kollaard op de derde plaats.

In de Bestseller 60 van week 27 staan verder acht nieuwe titels en twaalf herintreders.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Kees Jansma – Sneijder

2. (2) Marc de Hond – Licht in de tunnel

3. (-) Sander Kollaard – Uit het leven van een hond

4. (1) Charlotte Dematons – Alfabet

5. (5) Karin Slaughter – Verzwegen

6. (-) Lucy Woesthoff – Woman

7. (-) Saskia Noort – Bonuskind

8. (12) Lucinda Riley – De zeven zussen

9. (-) John Grisham – De storm

10. (6) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen