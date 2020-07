Louvre gaat maandag weer open

Het Louvre in Parijs gaat maandag weer open. Het museum was sinds half maart dicht vanwege het coronavirus. De sluiting heeft het grootste en drukst bezochte museum ter wereld tientallen miljoenen euro’s gekost. Volgens directeur Jean-Luc Martinez bedraagt het verlies meer dan 40 miljoen euro.

Het Louvre trok in 2018 ruim 10 miljoen bezoekers, van wie driekwart buitenlandse toeristen. “We hebben 80 procent van ons publiek verloren”, zegt Martinez. Deze zomer verwacht hij hooguit 4000 tot 10.000 bezoekers per dag. Dat is ongeveer een kwart van het aantal mensen dat in de zomer van vorig jaar het Louvre bezocht.

Cafetaria’s en garderobes in het museum blijven voorlopig nog gesloten. Bezoekers moeten een mondmasker dragen en een verplichte route volgen. Voor de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, waar toeristen doorgaans massaal selfies maken, zijn plekken gemarkeerd om bezoekers genoeg afstand tot elkaar te laten houden.

Vanaf maandag is 70 procent van het museum weer open. Dat komt neer op 45.000 vierkante meter. Daaronder zijn de populairste afdelingen zoals die van Egyptische oudheden. Afdelingen die moeilijk te beheren zijn, blijven dicht.

Sinds 15 juni kunnen online al tickets met een timeslot worden besteld. Vanaf maandag worden ook aan de kassa’s kaartjes verkocht.