Japanse kostuumontwerper David Bowie overleden

De Japanse modeontwerper Kansai Yamamoto, onder meer bekend van zijn ontwerpen voor David Bowie, is overleden. Yamamoto leed aan leukemie en is vorige week op 76-jarige leeftijd overleden, liet zijn bedrijf maandag weten.

De modeontwerper stond bekend om zijn avant-garde kostuums. Ook combineerde hij traditionele Japanse prints met felle kleuren en maakte hij daar bijzondere ontwerpen van. Yamamoto debuteerde in 1971 en was de eerste Japanner die een modeshow hield in Londen.

De ontwerper leerde Bowie in de jaren 70 kennen en was verantwoordelijk voor meerdere outfits van zijn alter ego’s Ziggy Stardust en Alladin Sane. Bekende ontwerpen zijn het langspeelplaatpak Tokyo Pop en een gebreide felgekleurde bodysuit.

Beide stukken waren tussen 2013 en 2018 te zien in de rondreizende tentoonstelling David Bowie Is. De expositie streek van december 2015 tot en met april 2016 neer in het Groninger Museum. Bowie overleed in januari 2016 op 69-jarige leeftijd.