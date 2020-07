Muzikanten willen dat politici stoppen hun nummers te gebruiken

Een aantal grote, internationale muzikanten heeft een open brief geschreven aan de Amerikaanse Democratische en de Republikeinse Partij waarin gevraagd wordt te stoppen met het ongeautoriseerd gebruik van hun muziek tijdens politieke campagnes. Dat meldt het blad Variety.

“Als artiesten, activisten en staatsburgers vragen we u dat alle politieke kandidaten eerst toestemming vragen aan artiesten en songwriters voordat ze hun muziek voor hun eigen politieke campagnes en rally’s gebruiken”, beginnen de artiesten hun brief. “Dit is de enige manier om uw kandidaten te beschermen tegen rechtszaken, onnodige publieke controverse en om ons uit het morele moeras te houden waarin de steun van artiesten valselijk beweerd wordt.”

De muzikanten willen graag voor 10 augustus weten of politici bereid zijn hun beleid aan te passen en voortaan eerst te vragen voordat ze gaan draaien. Het schrijven is ondertekend door grote namen zoals Aerosmith, Elton John, Cindy Lauper, Lionel Richie, Pearl Jam, R.E.M., Sia, Mick Jagger en Keith Richards.