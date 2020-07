Chernobyl wint meerdere BAFTA Television Awards

De serie Chernobyl is als grote winnaar uit de bus gekomen bij de uitreiking van de Britse BAFTA Television Awards. Het programma won prijzen in meerdere categorieën, waaronder die van Beste miniserie.

Jared Harris (Chernobyl) mocht een BAFTA in ontvangst nemen voor Beste acteur. Ook Johan Renck en Odile Dicks-Mireaux werkten mee aan de serie. Zij kregen een BAFTA voor Beste regisseur en voor Beste kostuumdesign. Verder werd de serie bekroond met prijzen voor onder meer montage en muziek.

Naast Harris mocht Glenda Jackson een BAFTA in ontvangst nemen als Beste actrice. Will Sharpe ontving een award voor beste mannelijke bijrol als Rodney in Giri/Haji en Naomi Ackie werd verkozen tot beste vrouwelijke bijrolspeler. Zij speelt Bonnie in The End of the Fucking World.

Strictly Come Dancing werd verkozen tot beste entertainmentprogramma en ook de documentaire Leaving Neverland, waarin Michael Jackson wordt beschuldigd van misbruik met twee minderjarigen, viel in de prijzen. Eerder was al bekendgemaakt dat Idris Elba de Special Award, een van de hoogste onderscheidingen, had gewonnen.