Lucinda Riley verbreekt eigen record

De Ierse schrijfster Lucinda Riley heeft haar eigen record gebroken. Woensdag verscheen Riley met maar liefst twaalf boeken in de Bestseller 60. Dit is een unicum in Nederland.

De schrijfster is onder meer bekend van de succesvolle Zeven zussen-serie. Drie boeken uit deze serie zijn deze week in de top 10 te vinden. Het eerste deel van de serie staat ondertussen al 116 weken in de lijst.

Schrijfster Stephenie Meyer voert deze week de lijst aan met haar nieuwe boek in de Twilight-series. Door deze nieuwe binnenkomer schuift de thriller Bonuskind van Saskia Noort een plek naar beneden.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Stephanie Meyer – Midnight Sun

2. (1) Saskia Noort – Bonuskind

3. (3) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

4. (2) Suzanne Vermeer – Waterland

5. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen

6. (7) Raynor Winn – Het zoutpad

7.(9) Charlie Mackesy – De jongen, de mail, de vos en het paard

8. (-) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

9. (-) Lucinda Riley – De zeven zussen. Schaduw.

10. (4) Piet Waterdrinker – De rat van Amsterdam