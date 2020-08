Producenten ontslagen bij show Ellen DeGeneres

De Amerikaanse tv-presentatrice Ellen DeGeneres heeft in een emotionele videovergadering met haar personeel beloofd de werksfeer achter de schermen van The Ellen DeGeneres Show te verbeteren. Volgens bronnen van het blad Variety onderschreef de presentatrice in tranen dat zij niet perfect was en dat in de geoliede machine die de talkshow is geworden, er te weinig aandacht is geweest voor de menselijke maat.

De host liet haar staf van tweehonderd man weten dat drie managers uit de top het programma zullen verlaten. Ze kondigde tevens aan dat iedereen die voor de show werkt, inclusief zijzelf, trainingen gaan krijgen rond inclusiviteit en diversiteit. Ook wil Ellen als de coronamaatregelen dit weer toelaten in kleine groepjes met haar medewerkers gaan zitten om de gang van zaken te bespreken.

In de afgelopen weken hebben veel medewerkers van het programma hun beklag gedaan over de slechte werksfeer. Producenten van de show lieten aan het personeel weten dat er een intern onderzoek heeft plaatsgevonden naar mogelijk racisme op de werkvloer. Daaruit zou gebleken zijn dat dat geen systematisch karakter heeft, maar er wel ruimte voor verbetering is als het gaat om diversiteit.

Ook de Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager deed haar beklag over hoe het eraan toeging bij de show nadat zij in januari te gast was. Hoewel De Jager vereerd was om haar transgender coming-out verhaal voor zo’n groot publiek te mogen vertellen, was ze teleurgesteld in de gang van zaken achter de schermen.