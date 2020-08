Meghan roept met Michelle Obama Amerikanen op te gaan stemmen

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft haar vriendin Michelle Obama de helpende hand geboden door mee te doen aan het initiatief When All Women Vote, dat mede door Obama wordt gedragen. Via een virtueel gesprek spoorde Meghan Amerikanen, en in het bijzonder vrouwen, aan om op 3 november naar de stembus te gaan, meldt Entertainment Tonight.

“Je stem kunnen uitbrengen is iets heel bijzonders en vooral belangrijk. Door middel van je stem uitbrengen eer je de mensen die daar vroeger zo hard voor gestreden hebben en bescherm je de personen die na jou komen. Want dat is waar een gemeenschap om draait en waar deze verkiezing om gaat. We hebben nog maar 75 dagen te gaan tot de verkiezing en hoewel dat heel dichtbij lijkt, is er nog veel werk aan de winkel,” aldus Meghan.

Meghan maakte zich vooral druk om vrouwen die om uiteenlopende redenen nog steeds niet in staat zijn om te stemmen. “Dat is gewoon niet ok√©, al deze stemmen moeten gehoord en geteld worden. Als wij geen onderdeel zijn van de oplossing, dan zijn we onderdeel van het probleem.”