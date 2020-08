Toch een beetje Lowlands dankzij thuiseditie

Deinen in een overvolle Alpha-tent is er dit weekend vanwege de coronacrisis niet bij, maar Lowlands-fans kunnen toch de festivalsfeer proeven – dankzij de thuiseditie. In samenwerking met de VPRO en 3FM vindt van vrijdag tot en met zondag het digitale alternatief Lowlands free:united plaats.

De Melkweg in Amsterdam is voor de gelegenheid omgedoopt tot hoofdkwartier en vanuit daar worden meerdere optredens gegeven die festivalgangers vanuit huis kunnen bijwonen. Ook zijn oude legendarische Lowlands-optredens te bekijken en zijn er vooraf opgenomen shows van acts uit de line-up van dit jaar. Ook is er ruimte voor andere typische Lowlands-zaken zoals literatuur, comedy en wetenschap.

3FM en 3voor12 doen dit weekend verslag van het digitale festival. Zo gaan dj’s op zaterdag en zondag het land in om coronaproof Lowlandsfeestjes te bezoeken. Alles is te volgen via 3fm.nl/lowlands, NPO 3FM en 3voor12. De hoogtepunten worden een week later uitgezonden op NPO 3.

De reguliere editie van Lowlands volgend jaar gaat vooralsnog gewoon door. Die staat gepland van 20 tot en met 22 augustus.