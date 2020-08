Boek Arjen Lubach nieuw binnen op nummer twee in Bestseller 60

Stoorzender, het nieuwe boek van presentator Arjen Lubach, is deze week nieuw binnengekomen op plek twee in de Bestseller 60. Dat maakte Stichting CPNB woensdag bekend.

In het boek, dat vorige week woensdag uitkwam, schrijft Arjen dat hij gaat stoppen met zijn populaire programma Zondag met Lubach. Een belangrijke reden daarvoor is dat hij op het hoogtepunt met het programma wil stoppen. Wel gaat hij door met het maken van andere televisieprogramma’s.

Ook nieuw in de lijst is het jongste kookboek van Jamie Oliver. Met zijn receptenboek 7x anders komt hij nieuw binnen op nummer acht. Glennon Doyle komt eveneens nieuw in de lijst binnen en pakt gelijk de koppositie met haar werk Ongetemd leven. Rutger Bregman, vorige week nog nummer één, staat deze week op plek drie.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Glennon Doyle – Ongetemd leven

2. (-) Arjen Lubach – Stoorzender

3. (1) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

4. (3) Raynor Winn – Het zoutpad

5. (6) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (2) Saskia Noort- Bonuskind

7. (4) Lucinda Riley – De zeven zussen

8. (-) Jamie Oliver – 7x anders

9. (13) Charlotte Dematons – Alfabet

10. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.