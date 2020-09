Acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson en gezin lopen coronavirus op

De Amerikaanse acteur en voormalig worstelaar Dwayne ‘The Rock’ Johnson en zijn vrouw hebben het coronavirus opgelopen. Ook de twee jonge dochters van het stel testten positief op het virus, vertelt de acteur woensdag in een video op Instagram.

Dochters Jasmine (4) en Tiana (2) Johnson hebben alleen wat keelpijn gehad, maar Johnson en zijn vrouw hadden het zelf een stuk zwaarder te pakken, laat de acteur weten. Het hele gezin is na drie weken aan de beterende hand en niet meer besmettelijk. “We tellen onze zegeningen, want we zijn ons er enorm van bewust dat niet iedereen hier zo goed uitkomt.” De acteur claimt dat de goede conditie van het stel hen heeft geholpen het virus te boven te komen.

Het gezin liep het coronavirus op door contact met goede vrienden. Dwayne wil zijn fans daarom waarschuwen. “Dat je van mensen houdt en ze vertrouwt, betekent nog niet dat ze je niet zonder het te weten kunnen besmetten.”

The Rock drukt zijn fans in de post op het hart om hun verantwoordelijkheid te nemen tijdens de coronacrisis. “Blijf gedisciplineerd. Werk aan je immuunsysteem. Zorg dat je goed in je vel zit. Draag je masker. Bescherm je familie. Wees terughoudend in bezoek bij je thuis of andere bijeenkomsten. Blijf positief. En denk aan andere mensen.”