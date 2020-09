Museum: aandacht voor actuele discussie over Gouden Koets

Met de komst van de gerestaureerde Gouden Koets naar het Amsterdam Museum wil museumdirecteur Judikje Kiers naast de geschiedenis ook ingaan op de actuele discussie over het rijtuig. “In een tijd waarin het debat over de toekomst van beladen erfgoed in de maatschappij actueler is dan ooit. Als museum moeten we een rol spelen in actuele maatschappelijke vraagstukken.”

Over de koets, die traditiegetrouw vervoer bood aan het koninklijk paar op Prinsjesdag, ontstond eerder ophef vanwege een afbeelding op een zijpaneel dat als koloniaal wordt beschouwd. “Wij kunnen bruggen slaan tussen geschiedenis en het nu, de actualiteit”, zegt Kiers. “We kiezen er bewust voor om de kennis over de Gouden Koets vanuit verschillende perspectieven te verdiepen, om de blik van de bezoeker te openen en kennis en inzicht te verrijken. Om zo het gesprek met elkaar aan te gaan.”