Nederland-Italië bekeken door 3,5 miljoen mensen

Gemiddeld hebben ruim 1,7 miljoen mensen maandagavond gekeken naar de voetbalwedstrijd Nederland-Italië op NPO3. In totaal keken 3,5 miljoen mensen op enig moment naar de door Oranje met 0-1 verloren wedstrijd, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Na het NOS Journaal om 20.00 uur op NPO1, met gemiddeld 2,1 miljoen kijkers, en het voetbal was Chateau Meiland op SBS6 het best bekeken programma. In totaal keken gemiddeld ruim 1,1 miljoen mensen naar de beslommeringen van de familie in de Achterhoek. De aftrap van het nieuwe seizoen van het programma trok vorige week ruim 1,2 miljoen kijkers.

De concurrentie van het voetbal trof vooral RTL4. Op de talkshow Jinek, die tijdens het voetbal werd uitgezonden, stemden gemiddeld slechts 382.000 kijkers af. Dat is iets meer dan de helft van het gemiddelde aantal kijkers.