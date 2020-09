Muziekinstrumenten van sterren geveild voor het goede doel

Muziekinstrumenten en andere gebruiksvoorwerpen gedoneerd door muziekgrootheden als Elton John, Hans Zimmer, Bill Wyman en Billie Eilish en vele anderen zijn in Los Angeles onder de veilinghamer gegaan voor een goed doel. Veilinghuis Julien’s Auctions meldt dat woensdag tientallen muziekinstrumenten tegen opbod zijn verkocht ten behoeve van arme en zieke muzikanten.

Een rode Gibson-gitaar van zanger Harry Styles, die hij zelf heeft beschilderd en gesigneerd bracht meer dan 28.000 dollar (ongeveer 24.000 euro) op. Een door U2-zanger Bono handgeschreven tekst van het liedje Love is bigger than anything in its way ging voor 22.000 dollar naar een liefhebber. Voor een showkostuum en een ronde bril van rockster Ozzy Osbourne werd 16.000 dollar betaald.

De Oscar-winnende componist en muziekproducer Hans Zimmer had een zeldzame Paul Reed Smith Dragon-gitaar gedoneerd, die 13.000 dollar opbracht. Een van de topstukken was een versterkerset van de voormalige Rolling Stones-bassist Bill Wyman. Daar werd meer dan 51.000 dollar voor neergeteld. Een door Billie Eilish gesigneerde Fender-ukelele ging voor 8000 dollar naar een nieuwe eigenaar.

De opbrengst gaat naar MusiCares, een stichting van The Recording Academy, die jaarlijks de prestigieuze Grammy Awards uitreikt. MusiCares zet zich in voor behoeftige muzikanten. De muzieksector is bijzonder hard getroffen door de coronacrisis.