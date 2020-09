Van Rossem met twee nieuwe boeken in bestsellerlijst

Historicus Maarten van Rossem staat deze week met twee nieuwe boeken in de Bestsellerlijst 60. Dat maakte de Stichting CPNB woensdag bekend. Met Allemaal de schuld van Montgomery Van Rossem houdt je scherp bezet de historicus de 14e en 37e plaats in de boekenlijst.

In Allemaal de schuld van Montgomery vertelt Maarten op zijn eigen wijze over de oorlogservaringen van zijn eigenzinnige grootvader. Aan de hand van brieven van opa Arnold van Rossem krijgt de lezer een inkijk in het leven van de familie van Rossem in oorlogstijd. Van Rossem houdt je scherp is een verzameling van essays over uiteenlopende thema’s.

Het boek De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld staat net als vorige week op de eerste plaats. De top drie bestaat verder uit kookboek Flavour van Yotam Ottolenghi en De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak

2. (2) Yotam Ottolenghi – Flavour

3. (7) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

4. (4) Raynor Winn – Het zoutpad

5. (3) Kluun – Familieopstelling

6. (6) Arthur Japin – Mrs. Degas

7. (5) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

8. (8) Arjen Lubach – Stoorzender

9. (39) Dan Brown – Het wilde dierenorkest

10. (12) Elena Ferrante – Het leugenachtige leven van volwassenen