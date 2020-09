Rijksmuseum: code rood is desastreus voor musea

Het negatief reisadvies van Duitsland en België vanwege het oplaaiende coronavirus in Noord- en Zuid-Holland is desastreus voor het Rijksmuseum in Amsterdam en andere musea in de regio. Dat staat in een reactie van het museum.

“Tot en met vorige week kwam 55 procent van het totale aantal internationale bezoekers uit België en 20 procent uit Duitsland. We zien sowieso een terugloop van het totale bezoek aan het Rijksmuseum sinds de berichtgeving over Amsterdam.”

Volgens een woordvoerster spreken de bezoekers juist veel waardering uit over het Rijksmuseum en geven ze aan dat ze zich er over het algemeen veilig voelen. “Het Rijksmuseum leeft de richtlijnen van het RIVM strikt na.”

In Amsterdam loopt het aantal coronabesmettingen de laatste tijd flink op. Burgemeester Femke Halsema sprak vorige week de verwachting uit dat het aantal besmettingen dit najaar eerder verder zal oplopen dan afnemen.

Ook in Den Haag zijn veel besmettingen. Het Mauritshuis daar, waar onder meer het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt, kreeg alleen donderdag al circa twintig annuleringen van Duitsers en Belgen die al een kaartje hadden gekocht. Tot en met oktober hebben honderden kunstliefhebbers uit deze landen gereserveerd, dus is het aantal afzeggingen op dit moment nog maar een klein percentage, aldus een woordvoerder.

Het museum zag ten tijde van de coronacrisis in verhouding ook al een stijging van het aantal Nederlandse bezoekers, althans procentueel ten opzichte van het aantal buitenlanders. Nederlanders blijven meer in eigen land en vinden de rust in het museum door de beperking van de bezoekersaantallen juist aantrekkelijk, meldt de zegsman.